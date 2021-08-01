Северная Америка

Американский клуб заинтересовался в кандидатуре португальского наставника.

Экс-главного тренера донецкого Шахтера Паулу Фонсеку, после завершения его работы в римской Роме, долго время связывали с возможным переходом в турецкий Фенербахче, однако "канарейки" подыскали себе другого специалиста на вакантную должность, поэтому португалец продолжил оставаться в статусе свободного агента.

Как стало известно итальянскому журналисту Николо Скире, данную сложившуюся ситуацию имеет желание исправить клуб из американской МЛС — Атланта Юнайтед, который вышел на контакт с представителями наставника, и уже провел первый раунд переговоров.

Предварительно, ожидается, что Фонсека получит предложение оформить соглашение до конца 2023-го года.

На данный момент, коллектив из одноименного города в штате Джорджия под руководством небезызвестного Габриэля Хайнце находится на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 14 очков за 16 сыгранных поединков.