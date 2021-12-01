Северная Америка

Дизайн привели в соответствие современным стандартам графики.

Накануне, Федерация футбола Мексики провела специализированное мероприятие, которое было посвящено изменению логотипа организации, а вместе с ней — и эмблемы на футболках национальной сборной страны.

Новый логотип является полноценным правопреемником старого варианта, так как содержит аналогичные элементы, но уже в новом композиции, более пригодной для типографии и производства различного вида атрибутики.

"Этим обновлением федерация через национальные команды Мексики подтверждает приверженность предложенным целям и гордость представлять каждого из мексиканцев — членов жизнеспособной, конкурентоспособной и преданной нации, которые являются главной мотивацией нашей организации", — гласит пресс-релиз футбольных чиновников Мексики.

Así se dio a conocer el nuevo escudo de @miseleccionmx! pic.twitter.com/eZYEi96ifc — Korno Espinosa (@korno) December 1, 2021

Отметим, что на данный момент национальная сборная Мексики решает вопрос о квалификации на чемпионат мира-2022, находясь на третьей строчке турнирной таблицы своей региональной квалификации, в пограничной ситуации борьбы за прямую путевку на мундиаль против Панамы.