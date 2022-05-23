Северная Америка

У клубі вже визначилися з майбутнім вектором розвитку.

Італійський фахівець Андреа Паоло Дзанетті виконав велику роботу минулого сезону, коли зумів разом із Венецією піднятися з другого за силою дивізіону країни до Серії A, але виступи в "елітній" першості виявилися його команді непідсильними.

У підсумку, уже під керівництвом його наступника Андреа Сончіна в ролі виконуючого обов’язки головного тренера Венеція з підсумкової 20 сходинки відправилася назад у нижчий дивізіон.

Особливих запитів від тимчасового італійського керманича не було, тому Венеція майже одразу розпочала пошуки нового керівника для своєї основної команди.

Пошуки завели італійський клуб аж до Північної Америки, де вони звернули увагу на роботу венесуельського фахівця Джованні Саварезе, який добре знайомий з футболом європейської країни.

51-річного тренера забрали в Портленд Тімберс, у складі якого він працював із грудня 2017 року, хоча професійну кар’єру гравця завершив ще наприкінці 2004 року.

На його рахунку є також досвід п’ятирічної роботи з Нью-Йорк Космос (2012-17), а за часи професійної кар’єри футболіста, він грав у Італії за Перуджу та Вітербесе.

Угода з досвідченим фахівцем, як повідомляє італійський журналіст Нікола Скіра, буде підписана вже найближчим часом.