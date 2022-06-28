Северная Америка

Футболіст пішов на значне знищення свого заробітку.

Колишній футболіст мадридського Реалу Гарет Бейл підписав контракт із Лос-Анджелес та пішов на значне знищення заробітної плати.

Футболіст буде отримувати 1,6 млн євро на рік у складі американського клубу, повідомляє Marca. Зазначається, що в Мадриді валлієць заробляв більше 20 млн за сезон.

Угода між клубом та валлійським вінгером узгоджена на два роки, до літа 2024 року, з опцією продовження ще на рік.

Нагадаємо, що Інтер Майамі отримає компенсацію за вибір Бейла.