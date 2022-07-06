Северная Америка

Федеріко стане одноклубником партнера по збірній.

За повідомленнями одразу кількох провідних футбольних інсайдерів (зокрема Тейлора Твелмана та Фабріціо Романо), 28-річний вінгер Ювентуса Федеріко Бернардескі на правах вільного агента приєднається до Торонто.

Нагадаємо, цього літа до канадського клубу також перебрався його співвітчизник Лоренцо Інсіньє, якого нещодавно тепло зустріли канадські фанати.

Натомість Торонто залишить іспанець Алехандро Посуело. Його новим клубом стане Інтер Майамі.