Українець відіграв весь матч, але цього разу без результативних дій.
ФК Інтер Маямі
05 березня 2023, 09:59
У матчі другого туру американської ліги МЛС Інтер Маямі на своєму полі здобув перемогу над Філадельфією з рахунком 2:0.
У цьому матчі у стартовому складі господарів вийшов український захисник Сергій Кривцов, котрий відіграв усю зустріч.
Перемогу Інтеру принесли забиті м'ячі у виконанні Жана Корентена та Роберта Тейлора.
Для Інтера це друга перемога поспіль, а для Філадельфії перша поразка у сезоні.
Свій наступний матч Інтер Маямі проведе проти Нью-Йорку. Гра відбудеться 12 березня о 2:30 за київським часом.