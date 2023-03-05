Северная Америка

Українець відіграв весь матч, але цього разу без результативних дій.

У матчі другого туру американської ліги МЛС Інтер Маямі на своєму полі здобув перемогу над Філадельфією з рахунком 2:0.

У цьому матчі у стартовому складі господарів вийшов український захисник Сергій Кривцов, котрий відіграв усю зустріч.

Перемогу Інтеру принесли забиті м'ячі у виконанні Жана Корентена та Роберта Тейлора.

Для Інтера це друга перемога поспіль, а для Філадельфії перша поразка у сезоні.

Свій наступний матч Інтер Маямі проведе проти Нью-Йорку. Гра відбудеться 12 березня о 2:30 за київським часом.