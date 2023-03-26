Северная Америка

Футболіст з українським корінням переїхав у штат Техас.

Х'юстон на своєму сайті оголосив про перехід колишнього центрального захисника збірної Данії та Мідтьюлланна Еріка Святченко.

За трансфер 31-річного футболіста Х'юстон заплатив 1,3 мільйони євро, а контракт з Еріком підписаний до зими 2024 року.

Відзначимо, що Святченко хоч і народився у Данії, але його батько — українець. Він емігрував у Данію у 1990 році. Після вторгнення рф в Україну Ерік організовував благодійні аукціони на підтримку України та постійно розповідав про війну європейцям.

Футболіста декілька років тому запрошували грати за збірну України, але він обрав Данію.

Відзначимо, що виступав Святченко окрім Мідтьюлланна за Віборг та Селтік. Цього сезону на його рахунку 26 матчів, 3 голи та 3 асисти.

Нагадаємо, що під кінець зимового трансферного вікна захисник збірної України Сергій Кривцов перейшов у Інтер Маямі.