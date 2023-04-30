Северная Америка

Український легіонер продовжує феєрити у США.

Ель Пасо Локомотив у матчі восьмого туру другої ліги США в гостях обіграв Сан-Дієго Лоял із рахунком 2:1.

У цьому матчі у стартовому складі Ель Пасо вийшов український півзахисник Денис Костишин, який на 65 хвилині відзначився результативним ударом, принісши перемогу своїй команді.

Нинішнього сезону Костишин провів вісім поєдинків, у яких забив два голи та віддав одну гольову передачу.

Після восьми турів Ель Пасо посідає четверте місце у турнірній таблиці, набравши 13 очок.