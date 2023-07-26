Северная Америка

Забезпечив розгром суперників.

Нічний, як для європейського часу, поєдинок Кубку північноамериканських ліг поміж американськими Інтером Маямі та Атлантою Юнайтед відбувався в контексті другого матчу аргентинського Ліонеля Мессі за свій новий клуб.

Разом з іспанським півзахисником Серхіо Бускетсом, новачок команди Девіда Бекхема з’явився на футбольному полі з перших хвилин, як і український центральний захисник Сергій Кривцов.

А вже на восьмій хвилині гри Мессі почав демонструвати різницю в класі — блискавичний прохід до чужих воріт завершився фірмовим перекиданням м’яча над головою воротаря.

Згодом, у середині першого тайму, Лео записав на свій рахунок і другий гол, коли точним ударом у дальній кут завершив передачу Роберта Тейлора з лівого флангу.

Той самий Тейлор і сам був не проти відзначитись якісним пострілом під поперечину, тож ще до перерви команда з Маямі вигравала з рахунком 3:0.

А вже на початку другого тайму Інтер зробив усе, аби прибити суперників остаточно — Мессі під час контратаки асистував тому-таки Тейлору, тож одразу два гравця команди Бекхема записали на свій рахунок по три гольові дії.

Сергія Кривцова та Серхіо Бускетса після того змінили в одному слоті на 73 хвилині, а Мессі пішов із поля на п’ять хвилин пізніше.

Інтер Маямі таким чином виграв групу 10 Кубку північноамериканських ліг із різницею голів 6:1 та максимально можливою кількістю очок, вийшовши в плей-оф змагань.