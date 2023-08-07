Северная Америка

Команда з сонячного узбережжя крокує далі Кубком північноамериканських ліг.

Традиційно глибокої ночі за європейським часом відбувались чергові зустрічі в рамках Кубку північноамериканських ліг, у якому календар перебуває вже на позначці 1/8 фіналу.

Інтер Маямі, який до цього не залишив шансів суперникам за груповим етапом та Орландо Сіті на попередньому раунді змагань, зустрічався з Далласом, сподіваючись продовжити свою переможну ходу.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі, іспанські півзахисник Серхіо Бускетс та захисник Хорді Альба й український центральний захисник Сергій Кривцов грали в цій зустрічі з перших хвилин.

Уже на шостій хвилині відбувся розкішний удар зі штрафного у виконанні Ліонеля Мессі, від чого й почали закручуватись події на футбольному полі.

Переваги не мала жодна з команд, тож ніхто не здивувався, коли наприкінці першого тайму господарі поля зробили різкі кроки до того, аби двічі вразити ворота суперників за короткий відтинок ігрового часу.

Після цього не встигли отримати повноцінний розвиток події другого тайму, як третій м’яч побував у воротах Інтера й ситуація стала дійсно критичною.

Але в Маямі знайшлись свої герої, і точно до них не належить Роберт Тейлор, який на 68 хвилині спрямував четвертий гол у сітку власної команди.

Проте незадовго до цього з передачі Хорді Альби відзначився Бенджамін Кремаскі, тож ситуація для гостей поступово почала покращуватись.

Кульмінація події настала в останні десять хвилин основного часу: спочатку Марко Фарфан спрямував м’яч у власні ворота, а потім вистрілив другим голом і Ліонель Мессі.

Гра перейшла до футбольної лотереї, де Мессі, Бускетс та інші троє партнерів були влучними, а ось Пакстон Помикал схибив на другій спробі власної команди.

У наступному раунду Інтер Маямі зіграє проти переможця пари Шарлотт — Динамо Г’юстон.