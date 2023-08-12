Северная Америка

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку північноамериканських ліг, що відбувся 12 серпня 2023 року, 03:30.

Пізньої ночі за європейським часом відбувались чергові зустрічі в рамках Кубку північноамериканських ліг, де команди вже встигли дістатись чвертьфіналу.

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Хорді Альбою, Серхіо Бускетсом та Сергієм Кривцовим у стартовому складі приймав на власному полі Шарлотт.

Цього разу клуб Девіда Бекхема не мав особливих складнощів зі своїм суперником. "Чаплі" відзначались двічі в кожному з таймів, тоді як початок розгрому поклав Джозеф Мартінес ударом із пенальті.

Під завісу першого тайму швидка атака в дві передачі на чужій половині знайшла Роберта Тейлора, а вже поперерві захисник гостей Маланда примудрився зрізати м’яч у сітку власних воріт.

І коли результат матчу вже був очевидним, до справи долучився й Ліонель Мессі — 5 матч в США, 8 голів.

Інтер Маямі — Шарлотт 4:0

Голи: Мартінес, 12 (пен.), Тейлор, 32, Маланда, 78 (авт.), Мессі, 86

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Кривцов, Міллер, Альба (Аллен, 88) — Арройо (Ульоа, 88), Бускетс, Кремаскі (Руїс, 72) — Мессі, Мартінес (Кампана, 60), Тейлор (Гомес, 71).

Даллас: Кахліна — Ліндсі, Маланда, Прайветт, Аффул (Кембрідж, 83) — Вествуд — Южвяк (Деягере, 46), Арфілд (Аг’єманг, 46), Броніко, Бендер (Кальдерон, 65) — Свідерські.

Попередження: Міллер — Деягере, Вествуд.