Северная Америка

Не вийшло двічі здолати суперників за короткий час.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі та іспанські захисник Хорді Альба й півзахисник Серхіо Бускетс, без українського центрального захисника Сергія Кривцова, глибокої ночі за європейським часом зіграли черговий матч за американський Інтер Маямі.

Цього разу "чаплі" зустрілись із Нешвіллом на власному полі в рамках туру регулярної першості МЛС, намагаючись повторити при цьому успіх зразка нещодавнього фіналу Кубка північноамериканський ліг.

Контекст протистояння виявився таким самим — доволі рівна гра без яскраво помітної переваги будь-якої з команд.

Мессі при цьому майже не давали простору для реалізації власних задумів, і в підсумку глядачі не тільки не побачили голів у його виконанні, а й узагалі жодному з опонентів не вдалось відзначитись.

Інтер Маямі — Нешвілл 0:0

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Авілес, Кривцов, Міллер, Альба — Гомес (Кремаскі, 71), Бускетс, Мота (Фаріас, 46) — Мессі, Мартінес (Кампана, 70), Тейлор (Руїс, 71).

Нешвілл: Панікко — Мур, Макнотон, Мейхер, Ловіц — Маккарті (Годой, 65), Анунга — Майл (Гакенсон, 65), Леаль (Шаффелберг, 46), Піко (Девіс, 85) — Бенбері (Мухтар, 46).

Попередження: Гомес, Бускетс, Тейлор, Авілес — Маккарті, Мейхер.