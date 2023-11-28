Северная Америка

За сезон 29-річний аргентинець зробив 27 результативних дій.

Півзахисника Цинциннаті Лусіано Акоста визнали найціннішим гравцем (MVP) за підсумками сезону в американській лізі МЛС. Про це повідомляє прес-служба ліги.

Цього сезону Акоста провів 32 матчі, в яких забив 17 голів та віддав 10 гольових передач.

На його рахунку 10 матчів із 2+ голами або передачами, а також сім зустрічей з голом та асистом. Він двічі визнавався найкращим гравцем місяця в МЛС.

Зазначимо, що Цинциннаті вперше у своїй історії зміг виграти регулярний чемпіонат МЛС. Наразі команда пройшла у півфінал плей-оф, де зіграє проти Коламбуса – 3 грудня.