Северная Америка

Українцю Сергію Кривцову дали змогу зіграти пів години в товариській грі.

Глибокої ночі за європейським часом американський Інтер Маямі провів товариську гру проти збірної Сальвадору, яка стала першою для клубу з МЛС у контексті підготовки до нового сезону національної першості.

За "чапель" уперше в стартовому складі з’явились одразу чотири колишні гравці каталонської Барселони — аргентинський нападник Ліонель Мессі, іспанські захисник та півзахисник Хорді Альба та Серхіо Бускетс, а також уругвайський нападник Луїс Суарес.

Український центральний захисник Сергій Кривцов спочатку залишився на лаві для запасних, після чого з’явився на полі на 65 хвилині.

У підсумку, зірковий квартет ексбарселонців не зміг привести команду до забитого м’яча за перший тайм, після чого поступився місцем на полі іншим виконавцям.

Власне ж гра так і завершилась без голів із обох сторін.

Огляд товариського матчу Сальвадор — Інтер Маямі:

Сальвадор — Інтер Маямі 0:0



Сальвадор: Гонсалес — Тамакас (Бенітес, 46), Клавель, Сібріан, Крус, Санчес — Серен, Картахена (Морено, 79), Мартінес — Ферман (Менживар, 78), Бонілья (Васкес, 61).

Інтер Маямі: дос Сантос — Грессель (Тейлор, 65), Єдлін (Сейлор, 65), Авілес (Кривцов, 65), Аллен, Альба (Руїс, 46) — Бускетс (Макві, 46), Грегоре, Кремаскі (Сандерленд, 66) — Суарес (Кампана, 46), Мессі (Фаріас, 46).

Попередження: Санчес, Серен — Грегоре.