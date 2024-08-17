Северная Америка

Поки що, у якості тимчасового керманича.

Колишній американський нападник Лендон Донован запам’ятався європейським футбольним уболівальникам, адже на професійному рівні встиг пограти за леверкузенський Баєр, мюнхенську Баварію та англійський Евертон під час своєї трансатлантичних подорожей до Сан-Хосе, ЛА Гелаксі та мексиканського Леона.

Зрештою, у 2019 році кар’єра нині вже 42-річного ексфутболіста завершилась у складі американського СіДі Сокерс.

Після цього Донован увійшов до структури Сан-Дієго й працював на посадах спортивного директора, тренера й разом із тим був власником цього клубу.

Від літа 2021 року Лендон був радником правління Лінкольн Сіті, однак цього літа знову змінив місце роботи.

Той самий знайомий йому Сан-Дієго запропонував обійняти посаду головного тренера до завершення сезону в якості тимчасово виконуючого обов’язки, на що Донован радо погодився.

У якості футболіста колишній нападник відіграв майже 500 матчів, забив 188 голів та віддав 140 гольових передач.