Поки що, у якості тимчасового керманича.
Лендон Донован, x.com/sandiegowavefc
17 серпня 2024, 12:16
Колишній американський нападник Лендон Донован запам’ятався європейським футбольним уболівальникам, адже на професійному рівні встиг пограти за леверкузенський Баєр, мюнхенську Баварію та англійський Евертон під час своєї трансатлантичних подорожей до Сан-Хосе, ЛА Гелаксі та мексиканського Леона.
Зрештою, у 2019 році кар’єра нині вже 42-річного ексфутболіста завершилась у складі американського СіДі Сокерс.
Після цього Донован увійшов до структури Сан-Дієго й працював на посадах спортивного директора, тренера й разом із тим був власником цього клубу.
Від літа 2021 року Лендон був радником правління Лінкольн Сіті, однак цього літа знову змінив місце роботи.
Той самий знайомий йому Сан-Дієго запропонував обійняти посаду головного тренера до завершення сезону в якості тимчасово виконуючого обов’язки, на що Донован радо погодився.
У якості футболіста колишній нападник відіграв майже 500 матчів, забив 188 голів та віддав 140 гольових передач.