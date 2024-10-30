Северная Америка

Гравець Остіна розповів про своє футбольне та позафутбольне життя в США.

Центральний захисник Остіна Олександр Сваток під час жовтневого збору збірної України поспілкувався з пресслужбою УАФ про рівень МЛС, атмосферу на матчах турніру та своє майбутнє.

До чемпіонату США та Канади нині 30-річний українець перебрався в липні цього року. Сваток відповів, чи адаптувався він уже на новому для себе місці.

"Ще трохи звикаю, тому що це зовсім інша культура й чемпіонат. Є мовний бар'єр, адже я все ще вчу англійську. Але потроху пристосовуюся. Чи дається взнаки важкий переліт, коли викликають до збірної? Не стільки переліт, скільки різниця в часі. Але одного дня достатньо, аби прийти до норми", — пояснив Олександр.

Захисник поділився, чим на його думку футбол у США відрізняється від європейського.

"У США грають більш відкрито, багато контратак, а в Європі більше уваги приділяється тактиці. Чемпіонат цікавий, але гра трохи інша. Адаптація до побутового життя в США? Не можу сказати, що я чомусь дуже сильно здивувався. Так, у них все інакше, ніж в Україні: закони, менталітет людей. Але нічого надзвичайного. Просто трошки не так, як у нас. Вболівають гучно та яскраво, як на шоу. Хоча футбол не такий популярний, як баскетбол чи американський футбол, глядачів усе ж досить багато. Наш домашній стадіон вміщує 22 тисячі вболівальників, і він завжди майже заповнений. Є сектори для відданих уболівальників. Вони дуже емоційно підтримують команди, і це додає особливої атмосфери. Який гостьовий стадіон і атмосфера на ньому вразили найбільше? Мабуть, це можна сказати про матчі в Лос-Анджелесі, де вболівальники підтримують гравців дуже активно. Атмосфера там особлива. Але я не так багато зіграв у виїзних поєдинках, аби мати повну картину", — зазначив Сваток.

Гравець Остіна відповів, які в нього цілі в МЛС і розповів, чи спілкується з українськими колегами за позицією з Інтер Маямі (Сергій Кривцов) та Коламбус Крю (Євген Чеберко).

"Хочу проявити себе якомога краще і здобути хороші результати. Чемпіонат досить рівний. Так, є три-чотири команди, які вирізняються. Але навіть середняки за певних обставин мають шанси на успіх. Тим більше, за кубкової системи плей-оф. Звичайно, спілкувалися. З Кривцовим не так багато, а з Чеберком — постійно на зв'язку, адже ми разом виступали за Дніпро-1 та Зорю. Якісь поради? Нічого особливого. Чи є шанс в українських гравців проявити себе в МЛС? Так, є можливості. Хоча багато українських гравців мріють грати в Європі, але МЛС теж гарний варіант для розвитку. Гадаю, що ця ліга точно не для закінчення з футболом. Дуже багато молодих футболістів приїздить, розвивається. Як бачу своє майбутнє після завершення кар'єри? До цього ще дуже багато часу. Важко зараз відповісти", — додав він.

Зараз на рахунку Сватка шість матчів за Остін у МЛС. Фінішувавши десятим у Західній конференції за підсумками регулярного сезону, клубу не вдалося пробитися до плей-оф турніру.