У першому турі американської МЛС Інтер Маямі на власному полі зіграв унічию проти Нью-Йорк Сіті (2:2).

Матч вийшов настільки гарячим, що футболісти кілька разів сходились у сутичках, а господарі були дуже незадоволені роботою арбітрів, які залишили їх у меншості вже на 22 хвилині через вилучення Томаса Авілеса.

Як наслідок, відбулись епізоди за участі бокового арбітра та Ліонеля Мессі після фінального свистка, а також конфлікт Луїса Суареса та захисника гостей Бірка Ріса наприкінці першого тайму.

The MLS Disciplinary Committee fined Lionel Messi an undisclosed amount for violating the hands to the face/head/neck of NYCFC assistant Mehdi Ballouchy 👀 pic.twitter.com/iLOfmDyJ6g