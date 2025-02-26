Гравці почубились з опонентами в запеклому двобої.
Луїс Суарес та Ліонель Мессі, Getty Images
26 лютого 2025, 11:21
У першому турі американської МЛС Інтер Маямі на власному полі зіграв унічию проти Нью-Йорк Сіті (2:2).
Матч вийшов настільки гарячим, що футболісти кілька разів сходились у сутичках, а господарі були дуже незадоволені роботою арбітрів, які залишили їх у меншості вже на 22 хвилині через вилучення Томаса Авілеса.
Як наслідок, відбулись епізоди за участі бокового арбітра та Ліонеля Мессі після фінального свистка, а також конфлікт Луїса Суареса та захисника гостей Бірка Ріса наприкінці першого тайму.
Дисциплінарний комітет ліги розглянув ці інциденти, і дійшов до висновку щодо необхідності покарати гравців Інтер Маямі.
Ідеться виключно про грошові штрафи для Мессі та Суареса на неназвану суму.