Польща

Українець продовжує успішно грати у Ракуві.

Український атакувальний хавбек Владислав Кочергін потрапив до збірної 7 туру польської Екстракляси за версією відомого статистичного порталу SofaScore. Наш співвітчизник отримав оцінку 7.9.

Зазначимо, що у матчі проти вроцлавського Шльонска (4:1) Владислав відзначився голом.

Всього у цьому сезоні 26-річний півзахисник провів 12 матчів і забив 4 м'ячі. М'яч у ворота Шльонска став для Владислава дебютним у рамках чемпіонату Польщі.

Нагадаємо, Євген Коноплянка пропустив минулий матч Краковії через хворобу. У наступному турі Екстракляси команди двох українців зустрінуться між собою. Матч пройде у Кракові у суботу, 3 вересня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом.