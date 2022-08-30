Українець продовжує успішно грати у Ракуві.
Владислав Кочергін, Raków Częstochowa
30 серпня 2022, 08:19
Український атакувальний хавбек Владислав Кочергін потрапив до збірної 7 туру польської Екстракляси за версією відомого статистичного порталу SofaScore. Наш співвітчизник отримав оцінку 7.9.
Зазначимо, що у матчі проти вроцлавського Шльонска (4:1) Владислав відзначився голом.
Всього у цьому сезоні 26-річний півзахисник провів 12 матчів і забив 4 м'ячі. М'яч у ворота Шльонска став для Владислава дебютним у рамках чемпіонату Польщі.
Нагадаємо, Євген Коноплянка пропустив минулий матч Краковії через хворобу. У наступному турі Екстракляси команди двох українців зустрінуться між собою. Матч пройде у Кракові у суботу, 3 вересня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом.