Испания

Восстановление нападающего Барселоны Луиса Суареса идет с опережением графика.

Несмотря на то, что после операции, которую перенес Луис Суарес, предполагалось, что сезон для уругвайца закончен, у нападающего есть шанс помочь Барселоне еще до завершения сезона-2019/20 — сообщает goal.com.

Восстановление Суареса опережает установленный график, и уже сейчас футболист передвигается без костылей.

Ранее сообщалось, что трансфер Виллиана Жозе, призванного заменить травмированных Суареса и Дембеле, в Барселону находится под угрозой срыва.

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