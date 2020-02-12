Восстановление нападающего Барселоны Луиса Суареса идет с опережением графика.
Луис Суарес, Getty Images
12 февраля 2020, 14:12
Несмотря на то, что после операции, которую перенес Луис Суарес, предполагалось, что сезон для уругвайца закончен, у нападающего есть шанс помочь Барселоне еще до завершения сезона-2019/20 — сообщает goal.com.
Восстановление Суареса опережает установленный график, и уже сейчас футболист передвигается без костылей.
Ранее сообщалось, что трансфер Виллиана Жозе, призванного заменить травмированных Суареса и Дембеле, в Барселону находится под угрозой срыва.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.