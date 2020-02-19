Испания

У игроков Реала Гарета Бэйла и Луки Йовича диагностировали гастроэнтерит.

В среду, 19 февраля, Гарет Бэйл покинул тренировку Реала из-за обострения гастроэнтерита — сообщает AS.

Из-за аналогичной проблемы пропустил занятие еще один форвард Реала Лука Йович. Участие обоих футболистов в матче 25-го тура чемпионата Испании против Леванте под вопросом, но к поединку 1/8 финала против Манчестер Сити они должны быть готовы.

Матч Леванте — Реал состоится в субботу, 22 февраля (начало в 22:00 по киевскому времени). Поединок Реал — Манчестер Сити запланирован на среду, 26 февраля (22:00).

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