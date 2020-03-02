Испания

Испанский защитник прокомментировал слова Жерара Пике, который раскритиковал игру Реала в первой половине встречи.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Защитник каталонского клуба Жерар Пике ранее резко высказался об уровне игры Реала в первом тайме, что не оставил без внимания Серхио Рамос и ответил на критику своего соотечественника.

"Его мнение уважают во всем мире. Я бы с удовольствием побеждал во всех Эль Класико, играя так плохо в первом тайме, как он об этом говорит".

"Худшая ли это Барселона? Эта команда умеет хорошо контролировать мяч. Я считаю, что это неотъемлемая часть их игры, которую нужно уважать. Реал играет в другом стиле, который ничем не лучше и не хуже. Просто другой", – приводит слова Рамоса AS.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Барселона.

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