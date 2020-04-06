Испания

Французский форвард входит в дальнейшие планы "сине-гранатовых".

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн не покинет Камп Ноу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, "сине-гранатовые" по-прежнему рассчитывают на 29-летнего француза, поэтому не будут рассматривать его продажу в ближайшем будущем.

Также Барселона не собирается включать Гризманна в возможные сделки по Неймару или Лаутаро Мартинесу, о чем ранее сообщалось в испанской прессе.

Таким образом, руководство каталонского клуба еще готово предоставить французскому форварду, который перешел в Барселону из Атлетико прошлым летом, время на адаптацию к игре на фланге атаки, и его трансфер в другую команду исключен как минимум на один год.

Ранее сообщалось, что Арсенал, Манчестер Юнайтед и ПСЖ претендуют на Антуана Гризманна.

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