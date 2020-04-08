Италия

Туринский клуб заинтересован в талантливом голкипере Милана.

Будущее полузащитника Федерико Бернардески в Ювентусе находится под большим вопросом, а туринский клуб рассматривает различные варианты продолжения карьеры итальянца.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Media Set, руководство "старой синьоры" намерено обменять Бернардески на голкипера Милана Джанлуиджи Доннарумму.

Несмотря на то, что 21-летний вратарь ранее неоднократно заявлял о любви к Милану, его агент Мино Райола хотел бы найти своему многообещающему клиенту другую команду.

Хорошие отношения Ювентуса с Райолой могут значительно упросить совершение сделки, если туринцы в конечном итоге предложат "россонери" вышеупомянутый обмен.

Ранее сообщалось, что в услугах Бернардески заинтересована Барселона, которая готова предложить за 26-летнего итальянца Ракитича и Умтити.

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