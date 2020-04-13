Испания

"Сливочные", похоже, продолжают рассчитывать на сербского форварда.

Нападающий Лука Йович перешел в мадридский Реал из Айнтрахта прошлым летом, однако заиграть в новом клубе у сербского футболиста пока не получилось.

Из-за весьма блеклых выступлений, в СМИ появилась информация о том, что руководство "сливочных" намерено расстаться с Йовичем всего спустя год после его приобретения, но авторитетное издание AS, ссылаясь на источник из Реала, опровергает эти слухи.

Утверждается, что в мадридском клубе продолжают рассчитывать на 22-летнего серба и высоко оценивать его перспективы, а неудачный сезон связывают с адаптационным периодом к новый стране и чемпионату.

Также источник из Реала высказался о скандальной ситуации, когда Йович нарушил карантин и улетел в Сербию ради дня рождения своей подруги. Как оказалось, в стане "сливочных" знали о том, что серб планирует вернуться на родину.

"Лука не делал ничего без ведома Реала, и полиция Сербии была проинформирована о его прибытии. Из мухи сделали слона", — сказано в заявлении.

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