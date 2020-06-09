Испания

У Лукаса Окампоса проблемы с мышцами.

В первом официальном матче после завершения карантина Севилья рискует оказаться без своего лучшего бомбардира Лукаса Окампоса — сообщает AS.

У Окампоса проблемы с мышцами, но небольшой шанс, что он все-таки сыграет против Бетиса в четверг, 11 июня, есть.

На счету аргентинца 12 голов в нынешнем сезоне за Севилью (10 в Ла Лиге), к тому же он забивал в севильском дерби в первом круге.

Интересно, что в пяти матчах чемпионата без Окампоса Севилья выиграла лишь раз, дважды проиграла и два раза сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что Окампосом заинтересовалась Барселона.