Испания

Тренер Реала Зинедин Зидан дал отдохнуть своим ключевым игрокам и не нуждается в Гарете Бэйле.

В матче 38-го тура чемпионата Испании против Леганеса Зинедин Зидан решил не задействовать нескольких футболистов.

В список из 22-х игроков не попали Эден Азар, Марсело, Хамес Родригес и Гарет Бэйл.

Судя по всему, тренер чемпиона Испании уже не рассчитывает на валлийца, лишь раз оказавшегося в стартовом составе Реала во время впечатляющей 10-матчевой победной серии.

Об этом же свидетельствует постоянная саркастическая улыбка на лице Бэйла во время матчей и то, что он явно держался особняком от остальной команды во время празднования победы в Примере. Остальным просто предоставлен отдых.

Зато вновь в составе Реала появился восстановившийся Начо Фернандес.

Матч Леганес — Реал состоится в воскресенье, 19 июля. Начало в 22:00 по киевскому времени.