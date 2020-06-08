Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.
Гарет Бэйл, Getty Images
08 июня 2020, 07:00
Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.
Маурисио Почеттино, пребывающий в статусе свободного агента, нескромно вспомнил о периоде своей карьеры в Саутгемптоне: "Футбол в Англии изменился благодаря моему Саутгемптону".
На нашем сайте вышел материал от Сергея Шевченко под названием "Why always me: десять выходок Марио Балотелли".
Не будем утруждать "Супер Марио":
Бруну Фернандеш объяснил свой зимний переход в Манчестер Юнайтед следующим образом: "Я хотел играть в лучшем клубе Англии".
У наших читателей немного другое понятие о "лучшем клубе Англии":
Появилась информация, что игрок ПСЖ Анхель Ди Мария страдает от депрессии и бессонницы из-за досрочного завершения сезона во Франции.
С этим срочно нужно что-то делать:
Наш журналист Евгений Музыка пообщался с экс-игроком Динамо Тайе Тайво, который высказался о Игоре Суркисе следующим образом: "Если Игорь Суркис пообещал — не сомневайтесь, это будет сделано".
На прошлой неделе стало известно, что УЕФА исключил Трабзонспор из еврокубков на один сезон.
А что, так можно было, что ли?
Не баян, а классика:
Комментарии излишни...
В Сети появилось фото выездной формы лондонского Арсенала на следующий сезон.
Настоящий полет фантазии:
А в Тоттенхэме об этом в курсе?
Сауль Ньигес в своих соцсетях намекнул на уход из Атлетико, но вместо этого основал собственный клуб для работы с молодежью.
До сей поры ждем...
Криштиану Роналду приехал на тренировку Ювентуса на четыре часа раньше, чтобы как можно лучше подготовиться к возобновлению Серии А.
Ну, каждому свое.
Артем Милевский высказался о победе Шахтера над Динамо: "Динамо физически было хорошо готово. Видно, что после паузы тест Купера побегали. Но есть индивидуальное мастерство".
Агент Гарета Бэйла высказался о будущем валлийца в мадридском Реале: "Гарет счастлив в Мадриде. С финансовой точки зрения он обеспечил не только себя, но своих детей и внуков".
Топ-5 пранков, которые вышли из-под контроля:
Уэсли Снайдер так и не смог стать одним из величайших игроков в истории футбола, а объяснил он это довольно просто: "Я мог стать как Месси или Роналду. Мне просто не хотелось".
Жизненно:
Никита Евтушенко, Football.ua