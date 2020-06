Другое

Маурисио Почеттино, пребывающий в статусе свободного агента, нескромно вспомнил о периоде своей карьеры в Саутгемптоне: "Футбол в Англии изменился благодаря моему Саутгемптону".

На нашем сайте вышел материал от Сергея Шевченко под названием "Why always me: десять выходок Марио Балотелли".

Не будем утруждать "Супер Марио":

Бруну Фернандеш объяснил свой зимний переход в Манчестер Юнайтед следующим образом: "Я хотел играть в лучшем клубе Англии".

У наших читателей немного другое понятие о "лучшем клубе Англии":

Появилась информация, что игрок ПСЖ Анхель Ди Мария страдает от депрессии и бессонницы из-за досрочного завершения сезона во Франции.

С этим срочно нужно что-то делать:

Наш журналист Евгений Музыка пообщался с экс-игроком Динамо Тайе Тайво, который высказался о Игоре Суркисе следующим образом: "Если Игорь Суркис пообещал — не сомневайтесь, это будет сделано".

На прошлой неделе стало известно, что УЕФА исключил Трабзонспор из еврокубков на один сезон.

А что, так можно было, что ли?

Не баян, а классика:

Комментарии излишни...

В Сети появилось фото выездной формы лондонского Арсенала на следующий сезон.

Настоящий полет фантазии:

А в Тоттенхэме об этом в курсе?

Сауль Ньигес в своих соцсетях намекнул на уход из Атлетико, но вместо этого основал собственный клуб для работы с молодежью.

До сей поры ждем...

Криштиану Роналду приехал на тренировку Ювентуса на четыре часа раньше, чтобы как можно лучше подготовиться к возобновлению Серии А.

Ну, каждому свое.

Артем Милевский высказался о победе Шахтера над Динамо: "Динамо физически было хорошо готово. Видно, что после паузы тест Купера побегали. Но есть индивидуальное мастерство".

Агент Гарета Бэйла высказался о будущем валлийца в мадридском Реале: "Гарет счастлив в Мадриде. С финансовой точки зрения он обеспечил не только себя, но своих детей и внуков".

Топ-5 пранков, которые вышли из-под контроля:

Уэсли Снайдер так и не смог стать одним из величайших игроков в истории футбола, а объяснил он это довольно просто: "Я мог стать как Месси или Роналду. Мне просто не хотелось".

Жизненно:

