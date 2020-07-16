Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания об одном из старожилов нынешнего Реала.

Гарет Бэйл – это человек, которого ругают куда чаще, чем хвалят. Нередко эта критика оправдана, но не стоит забывать и про другую сторону. Валлиец – это человек, который выиграл 12 трофеев с Реалом и временами именно благодаря его усилиям мадридский клуб эти трофеи завоевывал.

А еще это абсолютно культовая личность у себя на родине, человек, который привел сборную Уэльса к третьему месту на Евро-2016.

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В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua