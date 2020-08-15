Испания

Президент "сине-гранатовых" уверен, что сперва нужно тщательно все проанализировать.

Барселона с позором уступила Баварии и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов, однако президент клуба Жозеп Бартомеу просит не торопиться с увольнением Кике Сетьена.

"Какие-то решения уже были приняты, какие-то будут приняты после этого поражения. Со следующей недели все будет тщательно проанализировано.

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Сейчас не время для принятия поспешных решений. Нужно все как следует обдумать", — приводит слова Бартомеу официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор поединка Барселона — Бавария.