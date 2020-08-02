Испания

Президент Барселоны Жозеп Мария Бартомеу прояснил ситуацию с возможным переходом Лионеля Месси в Интер и трансфере в обратном направлении Лаутаро Мартинеса.

Жозеп Мария Бартомеу заявил, что Лионель Месси до конца своей карьеры останется в Барселоне, а переговоры с Интером по трансферу Лаутаро Мартинеса прекращены.

"В настоящее время мы прекратили все переговоры с Интером по поводу возможного трансфера Лаутаро Мартинеса, – цитирует президента Барселоны Sky Sport Italia. – Нынешняя ситуация в мире не располагает к дорогим покупкам".

"Что касается мечты Интера и его фанов заполучить Месси, то вынужден их разочаровать. Я уверен, что Лионель сдержит свое слово и завершит карьеру в Барселоне. Думаю, что еще три или четыре года он точно будет играть здесь".

Ранее сообщалось, что Интер намерен продлить контракт с Мартинесом и готовит 260 миллионов евро для Месси.