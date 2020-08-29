"Матрасники" намерены сохранить бельгийского вингера.
Янник Феррейра Карраско, Getty Images
29 августа 2020, 06:46
Атлетико работает над приобретением полузащитника Янника Феррейры Карраско на постоянной основе.
Как сообщает издание AS, мадридский клуб согласовал четырехлетний контракт с вингером и теперь должен договориться о переходе с китайским Далянь Ифан. Стоимость бельгийца оценивается в сумму около 20 миллионов евро.
Карраско вернулся в Атлетико в январе этого года на правах аренды. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 16 поединков в футболке "матрасников", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Атлетико планирует расстаться с защитником Сантьяго Ариасом в межсезонье.