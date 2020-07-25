Испания

Полузащитник Реала Тони Кроос охарактеризовал состояние своего товарища по команде Гарета Бэйла.

Тони Кроос считает, что на настроение Гарета Бэйла повлиял не состоявшийся трансфер прошлым летом.

"Нынешняя ситуация не нравится никому, – цитирует Крооса Goal. – Мне кажется, что прошлым летом Гарет договорился в принципе с каким-то клубом о трансфере, а потом клуб отказался от этой идеи. Но я не могу сказать точно, что он бесится именно из-за этого. Бэйл сложный человек, и никогда не знаешь, о чем он думает".

Реал намерен расстаться с дорогостоящим игроком, который явно не горит желанием "ложиться костьми" в составе чемпиона Испании, но и не уходит, да и отношения валлийца с Зинедином Зиданом испортились.

В нынешнем сезоне Бэйл провел в составе Реала 20 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.