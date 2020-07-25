Полузащитник Реала Тони Кроос охарактеризовал состояние своего товарища по команде Гарета Бэйла.
Гарет Бэйл, Getty Images
25 июля 2020, 21:35
Тони Кроос считает, что на настроение Гарета Бэйла повлиял не состоявшийся трансфер прошлым летом.
"Нынешняя ситуация не нравится никому, – цитирует Крооса Goal. – Мне кажется, что прошлым летом Гарет договорился в принципе с каким-то клубом о трансфере, а потом клуб отказался от этой идеи. Но я не могу сказать точно, что он бесится именно из-за этого. Бэйл сложный человек, и никогда не знаешь, о чем он думает".
Реал намерен расстаться с дорогостоящим игроком, который явно не горит желанием "ложиться костьми" в составе чемпиона Испании, но и не уходит, да и отношения валлийца с Зинедином Зиданом испортились.
В нынешнем сезоне Бэйл провел в составе Реала 20 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.