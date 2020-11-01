Испания

Нидерландский специалист прокомментировал ничью "сине-гранатовых".

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился своим мнением о результате матча с Алавесом (1:1) в 8-м туре Примеры.

"Меня беспокоит наша игра в атаке. Это не проблема отношения или концентрации, все дело в уверенности в игре перед воротами. Такое случилось в игре с Ювентусом и в этом матче также. Мы подарили гол Алавесу. Если мы создаем опасные моменты, то не можем их так растрачивать. Если ты создаешь моменты и реализуешь только один – это плохо.

Конечно, меня беспокоит, что мы набрали лишь два очка из 12 возможных. Думаю, играв в целом была удовлетворительной. Мы должны лучше играть вблизи ворот. Последний пас, последний удар. Мы не можем упускать моменты", – рассказал Куман в комментарии изданию Marca.

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