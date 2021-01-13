Мадридский клуб не готов приобрести француза в зимнее трансферное окно.
Эдуардо Камаывинга (справа), Getty Images
13 января 2021, 14:36
Мадридский Реал отложил трансфер хавбека Ренна Эдуардо Камавинга.
Ранее сообщалось, что "сливочные" готовы предпринять попытку подписать талантливого хавбека, несмотря на продленный контракт с Лукой Модричем, однако, по информации As, на сегодняшний день переговоры приостановлены.
В Реале опасаются, что в связи с продолжением пандемией коронавируса бюджет клуба может пострадать еще больше. Мадридцы намерены посмотреть, насколько далеко "сливочные" пройдут в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Ранее полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга прокомментировал трансферные слухи вокруг себя.