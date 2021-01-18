Испания

Наставник баскского Атлетика прокомментировал успех его команды в финальном поединке за Суперкубок Испании.

Атлетик из Бильбао в решающем поединке за Суперкубок Испании-2021 сумел одержать победу над каталонской Барселоной, уйдя от поражения в концовке основного времени, после чего реализовав свой редкий голевой момент в овертайме (3:2).

Главный тренер "львов" Марселино Гарсия Тораль в своем послематчевом интервью поблагодарил команду за проделанную работу, а успех посвятил своему умершему отцу.

"У меня было мало времени для работы с командой, но оно прошло крайне продуктивно, — считает наставник баскского клуба, — Успех в игре против Барселоны — это полностью заслуга моих футболистов. Своей работой в прошлом сезоне они завоевали место в данном турнире, после чего одержали победу в двух ключевых играх.

Хотел бы вспомнить Арица Адуриса, Микеля Сан-Хосе, а также предыдущий тренерский штаб в контексте этой победы. Они проделали достаточно много работы, поэтому им принадлежит часть от этого трофея. Также, с Вашего позволения, хотел бы посвятить добытый успех своему отцу, которого уже нет с нами".

О своем коротком периоде вместе с командой Марселино высказался следующим образом: "У футболистов уже была хорошая база в головах, поэтому мы просто добавили немного наших концепций. Игроки Атлетика — словно губки — впитывают все, что им предлагают, прикладывая при этом максимальные усилия на этапе реализации.

У нас практически не было времени для отдыха, что делает эту победу над Барселоной еще более значимой для нас. Спасибо моим ребятам, что делают возможными подобные эмоции".

"Решающий гол невозможно было улучшить, — оценил точный удар Иньяки Вильямса на 93-й минуте его наставник, — Это было отличное взятие ворот. При этом, хочу отметить, что Барселона не заслуживала в первом тайме выхода вперед по счету".

"Даже не могу сосчитать, сколько полуфиналов мне пришлось сыграть для того, чтобы наконец-то попасть в очередной финал. Я принимал участие в восьми решающих поединках, но выиграл всего два. Мы сумели добиться успеха вместе с командой в предельно сжатые сроки. Этот трофей очень много значит для Атлетика", — подытожил испанский специалист.

Баскский Атлетик в своем следующем матче сыграет в гостях у Ибицы в рамках 1/16 финала Кубка Испании.