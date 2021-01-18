Испания

Наставник каталонской Барселоны поделился эмоции от поражения его команды в финалу Суперкубка Испании.

В решающем поединке за Суперкубок Испании-2021 каталонская Барселона не сумела удержать победу над баскским Атлетиком в основное время, после чего пропустила решающий мяч уже на старте первого овертайма (2:3).

Главный тренер "блаугранас" Рональд Куман, разумеется, был расстроен поражением своей команды в финальном матче, который был для него первым во главе Барселоны. Об этом, а также про отдельные моменты противостояния, он рассказал в своем послематчевом интервью.

"Поражение — не шаг назад для моей команды, — считает нидерландский специалист, — Думаю, что скоро мы покажем, что находимся на правильном пути. Мы сделали все для того, чтобы праздновать в итоге победу, обе команды потратили много сил по ходу игры.

Играть в подобном финале — большой опыт для моих подопечных. У меня нет причин для злости на своих футболистов, ведь мы играли в хороший футбол, дважды вели в счете, но в конце что-то пошло не так".

В концовке дополнительного времени за неспортивное поведение был удален аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси. Его наставник так прокомментировал эпизод: "У Лео большой опыт, поэтому он сам знает, когда он может играть, а когда — нет. Сегодня он был в полном порядке. Я понимаю, что произошло.

Вы видели, сколько фолов на нем совершили? Футболист пытается вести мяча, но не может — его сразу сбивают. Мне нужно пересмотреть игру еще раз, чтобы дать объективную оценку происходящему".

При этом, Куман предпочитает не задевать в своих комментариях работу арбитров: "О судьях лучше не говорить. Это будет повторение моих ранее сказанных слов, я не люблю это делать".

В пропущенных голах в концовке главный тренер каталонцев видит как глобальные проблемы своего клуба, так и допущенные ситуационные ошибки: "Соперник воспользовался своей сильной стороной в виде игры на стандартах. Мы часто пропускаем подобным образом, так как не имеем высоких игроков в своем составе.

Во время второго пропущенного гола считаю, что мы неправильно построили линию офсайда, отсюда и такой результат. Мы попытались отыграться, но ничего не смогли сделать в итоге", — подытожил наставник "блаугранас".

Следующим матчем для каталонской Барселоны станет гостевая игра против Корнельи в рамках Кубка Испании.