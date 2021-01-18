Испания

Функционер баскского клуба поздравил свою команду с громким успехом в Суперкубке Испании.

После успешного для его клуба финального поединка за Суперкубок Испании-2021 против каталонской Барселоны (3:2), спортивный директор баскского Атлетика Рафа Алькорта поделился эмоциями от выступления своего клуба в данном турнире.

"Мы сделали большой шаг на пути осознания того, кем мы являемся, — считает функционер "львов", — За последний месяц многое успело произойти, но победы над Реалом и Барселоной в течении трех последних дней — невероятно.

Мы знаем и принимаем то, что футбол меняется каждый день. Игроки, тренеры, эмоции — все приобретает совершенно новые окраски с постоянной регулярностью. Считаю, что команда обрела полную гармонию в отношениях с новым главным тренером, отсюда и такой весомый успех.

Гол Вильямса в овертайме — достойное завершение наших стараний в этот вечер. Иньяки крайне важен для нашей системной работы, потому что способен в одиночку вести за собой всю остальную команду. Он, также, как и партнеры, сумел впитать лучшее от работы с Гаритано и Феррейрой, а приход Марселино вдохнул в него новые силы", — подытожил Рафа Алькорта.

Команда из Сегунды B, Ибица, станет следующим соперником Атлетика в матче, который пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Испании.