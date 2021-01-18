Испания

Нападающий баскского Атлетика поделился эмоциями от победы его команды в финале Суперкубка Испании.

В финале Суперкубка Испании-2021 баскский Атлетик сумел одержать победу над каталонской Барселоной в дополнительное время, избежав при этом поражения за счет гола на 90-й минуте (3:2).

Автор решающего точного удара, который произошел уже в начале овертайма, нападающий "львов" Иньяки Уильямс, рассказал о своих эмоциях от добытого его командой трофея.

"Мы до конца следовали своей философии, осознавали свои возможности, и имели предельную веру в собственные силы, — сказал баскский форвард, — Команда сумела сыграть так, чтобы чувствовать себя на поле комфортно. Марселино многое показывает нам во время тренировок, и мы постепенно реализовываем то, что он от нас хочет увидеть.

Во многих аспектах мы выглядели лучше, чем соперник. Нам пришлось обнажить свой характер, показать страсть к игре, потому что мы прекрасно понимали, что в матче против Барселоны может произойти все, что угодно", — подытожил испанский нападающий.

Следующий матч для баскского Атлетика пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Испании, где команде предстоит сыграть в гостях у Ибицы.