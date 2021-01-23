Испания

Экс-наставник каталонского клуба расстроен досрочным расторжением с ним контракта.

Согласно данным ресурса SER Catalonia, на которые ссылается Sport.es, бывший главный тренер каталонской Барселоны Кике Сетьен намерен в ходе судебного разбирательства отсудить у "блаугранас" сумму компенсации за досрочное расторжение контракта в размере 4 млн евро.

Таким образом, 62-летний испанский специалист дополнит перечень внушительных расходов испанского гранда на персон во главе тренерского штаба.

Так, досрочное расторжение контракта с Эрнест Вальверде обошлось "сине-гранатовым" в 11 млн евро, а компенсация в адрес Нидерландской федерации футбола за приглашение нынешнего наставника — Рональда Кумана, составила 5 млн евро.

На данный момент, каталонская Барселона ведет подготовку к матчу испанской Ла Лиги против Эльче, который пройдет на фоне поражения команды в Суперкубке Испании-2021 от баскского Атлетика (2:3) и продвижением по сетке национального Кубка благодаря успеху в дополнительное время в игре против Корнельи (2:0).