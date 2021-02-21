Вашему вниманию ключевые моменты поединка.
Матч Барселона - Кадис, Getty Images
21 февраля 2021, 23:27
Барселона на Камп Ноу принимала Кадис в рамках 24-го тура Ла Лиги.
Хозяева открыли счет на 32-й минуте встречи благодаря успешно реализованному пенальти Лионелем Месси.
Гости же ответили на 89 минуте: Алеиш Фернандес сравнял счет, также реализовав одиннадцатиметровый.
Примечательно, что за весь матч Кадис пробил по воротам Барселоны лишь единожды.
Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:
Барселона — Кадис 1:1
Голы: Месси, 32 (с пенальти) — Фернандес, 89 (с пенальти)
Барселона: Тер Штеген — Дест (Мингеса), Пике, Ленгле, Альба — Де Йонг, Бускетс (Пьянич), Педри (Тринкан) — Дембеле (Пуч), Месси, Гризманн (Брэйтвэйт)
Кадис: Ледесма — Исаак Карселен, Фали, Маркос Мауро, Эспино — Гарридо (Хосе Мари), Санчес-Понсе (Алехо), Собрино, Переа (Йонссон), Искьердо (Фернандес), Негредо (Лосано)
Предупреждения: Хосе Мари
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.