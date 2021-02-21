Испания

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Барселона на Камп Ноу принимала Кадис в рамках 24-го тура Ла Лиги.

Хозяева открыли счет на 32-й минуте встречи благодаря успешно реализованному пенальти Лионелем Месси.

Гости же ответили на 89 минуте: Алеиш Фернандес сравнял счет, также реализовав одиннадцатиметровый.

Примечательно, что за весь матч Кадис пробил по воротам Барселоны лишь единожды.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Барселона — Кадис 1:1

Голы: Месси, 32 (с пенальти) — Фернандес, 89 (с пенальти)

Барселона: Тер Штеген — Дест (Мингеса), Пике, Ленгле, Альба — Де Йонг, Бускетс (Пьянич), Педри (Тринкан) — Дембеле (Пуч), Месси, Гризманн (Брэйтвэйт)

Кадис: Ледесма — Исаак Карселен, Фали, Маркос Мауро, Эспино — Гарридо (Хосе Мари), Санчес-Понсе (Алехо), Собрино, Переа (Йонссон), Искьердо (Фернандес), Негредо (Лосано)

Предупреждения: Хосе Мари

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