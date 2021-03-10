Украина: Вторая лига

Будет ли команда Второй лиги все-таки менять логотип в будущем — не уточняется.

Футбольный клуб Балканы, выступающий во Второй лиге Украины, на этой неделе объявил о ребрендинге, сменив свою командную эмблему, однако в конечном итоге руководство было вынуждено официально отказаться от утвержденного варианта.

Дело в том, что в новом логотипе клуба из Одесской области были обнаружены сходства с эмблемой польской команды Завиша Быдгощ. Представители Балкан выступили с объявлением, извинившись за данный инцидент и аннулировав новый логотип. О том, планирует ли заринский клуб все-таки осуществить еще одну попытку ребрендинга — пока неизвестно, но пока он будет выступать под старой эмблемой.

"ФК Балканы отзывает официальную информацию об изменении командной эмблемы в связи с выявлением сходства нового образца нашей эмблемы с логотипом футбольного клуба Завиша Быдгощ из Польши".



"Мы очень ценим и уважаем индивидуальность и идентичность польского клуба. Наш клуб дорожит своей репутацией и не намерен нарушать авторские права ФК Завиша Быдгощ".

"Нам очень жаль, что произошел этот досадный инцидент. Желаем футбольному клубу Завиша Быдгощ спортивных успехов!" — сказано в официальном заявлении на сайте Балкан.

Напомним, что Football.ua также сообщал о возможной схожести эмблем Балкан и Завиши Быдгощ, но при этом мы решили провести голосование среди наших читателей , мнения которых касательно возможного заимствования и обычного совпадения разделились практически поровну.

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