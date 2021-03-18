Принципиальное испанское противостояние между Реалом и Барселоной пройдет 10 апреля.
Барселона - Реал, Getty Images
18 марта 2021, 19:07
Стала известна дата и время проведения центрального матча 30-го тура испанкой Ла Лиги, в котором сыграют мадридский Реал и Барселона. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.
Поединок, традиционно носящий вывеску Эль Класико, пройдет в Мадриде 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.
В матче первого круга чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана были сильнее команды Рональда Кумана (3:1).
В настоящее время Барселона после 27 игр занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 59 очков, что на четыре меньше, чем у лидирующего Атлетико. У мадридского Реала 57 баллов и третья строчка.
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