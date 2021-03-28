Испания

У клуба возникли трудности с пролонгацией капитана.

Центральный защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос пока не продлил контракт с клубом.

Как сообщает AS, руководство "сливочных" готово продлить соглашение на один год с понижением зарплаты на 20 процентов.

Однако футболист не намерен соглашаться на предложение боссов клуба. Он хотел бы продлить контракт на два года или по схеме 1+1.

Также Серхио хотел бы сохранить свою прежнюю зарплату. В марте ему исполнится уже 35 лет и это является главной причиной нежелания руководителей Реала предлагать ему долгосрочный контракт.

El Chiringuito сообщает, что Рамос окончательно решил покинуть Реал. Однако сам футболист заявил, что новостей о пролонгации соглашения пока нет.

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