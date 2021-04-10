Испания

Капитан "сливочных" продолжает восстановление после травмы.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос впервые в своей карьере пропустит матч Ла Лиги против Барселоны, сообщает журналист Ману Эрейда.

Вчера "сливочные" опубликовали заявку на Эль Класико, в которой не оказалось 35-летнего испанца. Футболист продолжает восстановление после травмы.

Таким образом, Рамос впервые в своей карьере не сможет принять участие в матче чемпионата Испании против Барселоны со времен своего прихода в мадридский клуб в 2005 году. До этого испанец провел 45 матчей против "блаугранас" из 47.

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До этого момента Рамос пропустил полуфинальный матч с Барселоной в Лиге чемпионов в сезоне-2010/11, а также полуфинал Кубка Испании в сезоне-2012/13. Примечательно, что обе встречи закончились со счетом 1:1.

Также отметим, что Рамос является рекордсменом по сыгранным матчам Эль Класико. На одну встречу меньше у капитана Барселоны Лионеля Месси, который если сегодня выйдет на поле сравняется с Рамосом по этому показателю.

Матч Реал — Барселона состоится сегодня, 10 апреля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.