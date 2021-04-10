Капитан "сливочных" продолжает восстановление после травмы.
СЕРХИО РАМОС, GETTY IMAGES
10 апреля 2021, 13:16
Защитник мадридского Реала Серхио Рамос впервые в своей карьере пропустит матч Ла Лиги против Барселоны, сообщает журналист Ману Эрейда.
Вчера "сливочные" опубликовали заявку на Эль Класико, в которой не оказалось 35-летнего испанца. Футболист продолжает восстановление после травмы.
Таким образом, Рамос впервые в своей карьере не сможет принять участие в матче чемпионата Испании против Барселоны со времен своего прихода в мадридский клуб в 2005 году. До этого испанец провел 45 матчей против "блаугранас" из 47.
Читайте также: Реал — Барселона. Накануне
До этого момента Рамос пропустил полуфинальный матч с Барселоной в Лиге чемпионов в сезоне-2010/11, а также полуфинал Кубка Испании в сезоне-2012/13. Примечательно, что обе встречи закончились со счетом 1:1.
Также отметим, что Рамос является рекордсменом по сыгранным матчам Эль Класико. На одну встречу меньше у капитана Барселоны Лионеля Месси, который если сегодня выйдет на поле сравняется с Рамосом по этому показателю.
Матч Реал — Барселона состоится сегодня, 10 апреля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.