Фавориты противостояний

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Пусть долгожданное El Clasico на этот раз и не сможет принести своему победителю возможность завоевать первую строчку в турнирной таблице на финальный отрезок сезона, однако самому факту противостояния между мадридским Реалом и каталонкой Барселоной это никоим образом не должно помешать.

Реал Мадрид — Барселона

Суббота, 10 апреля, 22:00. Альфредо ди Стефано, Мадрид. Главный арбитр — Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Прямая трансляция на сервисе Megogo.

Обе команды были хороши в ряде предыдущих встреч на внутренней арене, а подопечные Зинедина Зидана еще и успевают достойно представлять свою стран в еврокубковых состязаниях. Очевидно, что контекст двухматчевого противостояния против английского Ливерпуля в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА будет мешать "сливочным" при подготовке к предстоящей игре, однако именно в таких условиях и закаляется чемпионский характер.

Главный приз для обеих команд в этой игре очевиден. Победа одной из сторон позволит ей вплотную подойти к текущему лидеру чемпионата, мадридскому Атлетико, который растерял все свое внушительное преимущество, и теперь то и дело вынужден смотреть назад через плечо на старающихся догнать его преследователей. На стороне Реала может сыграть внушительная серия без поражений в предыдущих 12-и играх, в то время как Барселона будет явно свежее в ногах, так как не имела необходимости играть в середине недели. Противостояние действительно обещает стать интригующим!

Букмекеры считают фаворитом встречи Барселону. Так, компания Фаворит предлагает на победу "блаугранас" коэффициент 2,30. Победа Реала оценена в 2,80, а ничейный результат — в 3,80.

Матч Реал Мадрид — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.