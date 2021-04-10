Испания

Вашему вниманию онлайн-трансляция центрального поединка 30-го тура Примеры.

В поединке 30-го тура испанской Ла Лиги состоится долгожданное Эль Класико, в котором мадридский Реал примет Барселону.

Игра, которая пройдет сегодня 10 апреля, состоится на стадионе имени Альфредо ди Стефано – на тренировочной базе мадридского клуба.

В этом противостоянии букмекеры отдают небольшое преимущество команде Рональда Кумана, несмотря на статус гостей.

В этой новости будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал — Барселона, который начнется в 22:00 по киевскому времени.

После 29 матчей Барселона набрала 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего Атлетико на один балл. У Реала 63 очка и третья позиция.