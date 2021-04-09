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Вашему вниманию букмекерские котировки на Эль Класико.

В рамках 30-го тура чемпионата Испании состоится центральный матч европейского уик-энда — Эль Класико между Реалом и Барселоной.

Несмотря на то, что поединок пройдет в Мадриде, букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Так, компания Parimatch предлагает следующие коэффициенты: победа Реала — 2,90, победа Барселоны — 2,33, ничья — 3,80.

Наиболее вероятным букмекеры считают счет 1:2 (коэффициент — 9,20), а самым фантастическим, из тех, на которые принимают ставки, считается 2:6 — 210,0.

Матч Реал — Барселона состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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