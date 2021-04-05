Франция

Хавбек парижского гранда мечтает выступать с аргентинцем за один клуб.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария высоко отозвался о своем соотечественнике и форварде Барселоны Лионеле Месси.

"Лео – с другой планеты. Думаю так, исходя из того, что видел на протяжении всей своей карьеры. Было бы потрясающе играть в одном клубе с ним.

Но он игрок Барселоны, у него есть контракт. Посмотрим после этого. Я много общаюсь с ним и всегда говорю ему, что главное – это его счастье и благополучие его семьи. Сложно что-то еще добавить", — сказал аргентинец.

Напомним, что в марте 2021-го года Анхель Ди Мария продлил контракт с ПСЖ.

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