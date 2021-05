Поединком на Стэмфорд Бридж между лондонским Челси и мадридским Реалом торжественно завершался полуфинальный этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Мы уже знаем имена участников решающего противостояния в битве за трофей — все те же "синие" и Манчестер Сити, а "сливочные" и французский ПСЖ были вынуждены прекратить свое выступление в данном турнире за шаг до финального поединка.

На полуфинальной стадии за четыре игры командам удалось девять раз поразить ворота друг друга, после чего организаторы состязаний отобрали топ-4 наиболее эффектных голов, по их мнению, после чего предложили аудитории выбрать Лучший гол полуфиналов Лиги чемпионов.

В число номинантов попал второй удар Рияда Мареза в ответной игре против ПСЖ, акробатический прием Карима Бензема в первой игре против Челси, завершение головой от Маркиньоса образца стартового матча против Манчестер Сити, а также финальный аккорд в домашней игре против Реала со стороны Мейсона Маунта.

🔝 Who scored the Goal of the Week? ⚽️#UCLGOTW | @nissansports | #UCL