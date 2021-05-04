Испания

Ветеран каталонского клуба поделился мыслями о возможном чемпионстве своего клуба.

Защитник Барселоны Жерар Пике высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

"Выиграть Ла Лигу в этом сезоне будет сложно, но мы все еще в борьбе и будем участвовать в ней до самого конца. Мы выиграли в сложной ситуации, это добавит нам уверенности.

Мы знали, что легких матчей не будет. Победить будет непросто. Все в наших руках, нужно просто обыграть Атлетико", – цитирует испанца GSFN.

Напомним, что Барселона побеждала в Ла Лиге в 81,25% случаев, когда ей удавалось набрать 74 очка за сезон.